Três militares da GNR feridos por agressores em Cuba. Três pessoas detidas

Três militares da GNR foram agredidos, esta segunda-feira à noite, ao tentar acabar com uma altercação num café, em Cuba, no distrito de Beja.

Os agressores foram detidos após a chegada de reforços do destacamento de intervenção do Comando de Beja da GNR.

Segundo apurou o JN, os homens estariam a causar distúrbios no café Estrela, em Cuba, quando a GNR foi alertada, cerca das 20.30 horas desta segunda-feira.

O primeiro elemento a chegar ao local, um GNR que mora perto do local, tentou serenar os ânimos e foi agredido pelos três homens. Uma patrulha da Guarda, que entretanto foi chamada, também foi vítima dos agressores, que só foram detidos após a chegada do destacamento de intervenção.

As agressões causaram ferimentos aos militares e no dono do café. Os três homens, que pertencerão a uma mesma família, estão detidos no Posto Territorial de Beja.

A ocorrência motivou a deslocação de cerca de 50 militares, dos destacamentos de Beja, Cuba, Vidigueira e do Núcleo de Investigação Criminal.