Uma tonelada de haxixe apreendida de madrugada em Tavira

A GNR apreendeu 1023 quilogramas de haxixe e deteve dois suspeitos, este sábado de madrugada, numa operação imprevista, em Cabanas de Tavira, no município de Tavira. A droga chegou a Cabanas numa embarcação de recreio e foi apreendida por militares da Unidade de Controlo Costeiro que operam a partir de Vila Real de Santo António.

Uma equipa de vigilância daquela unidade, com a ajuda do do Sistema Integrado de Vigilância, Comando e Controlo (SIVICC), detetou "movimentos suspeitos" daquele barco, até à sua entrada na Barra da Tavira.

De seguida, os militares avistaram a transferência de nove fardos de haxixe do barco para "uma embarcação pneumática auxiliar". O objetivo seria descarregar os fardos numa margem já do interior da Ria Formosa.

Perante a situação, os militares deslocaram-se para o local do presumível desembarque, segundo informa a GNR, e conseguiram apreender os nove fardos e deter dois indivíduos, de 36 e 39 anos, em flagrante delito.

Em ato contínuo, uma Equipa de Patrulhamento e Interceção Marítima, a bordo da embarcação da GNR, foi até à embarcação de recreio suspeita. Os tripulantes já tinham abalado, segundo indica a GNR em comunicado, mas estavam seu interior os restantes 22 fardos de haxixe, que também foram apreendidos

Os dois detidos vão ser presentes a tribunal para interrogatório e aplicação de medidas de coação.