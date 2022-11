Vídeo mostra motorista de "tuk-tuk" a agredir polícias

O motorista de "tuk-tuk" detido, no domingo, por ter agredido e desobedecido a agentes da Polícia Municipal de Sintra ainda não se apresentou à Justiça. Um vídeo mostra os momentos da agressão e detenção do suspeito.

Depois de ter sido detido, o motorista foi notificado para comparecer no tribunal no dia seguinte. Não apareceu e, de acordo com informações apuradas pelo JN, ainda não apresentou qualquer justificação. O indivíduo ainda tem uns dias para justificar a ausência, mas, se não o fizer, poderá ser alvo de um mandado de detenção e sujeitar-se ao pagamento de uma coima.

Recorde-se que um agente da Polícia Municipal de Sintra teve de receber tratamento hospitalar, no domingo, depois de ser agredido pelo motorista. Os polícias chamaram a atenção do suspeito por este estar estacionado em cima de um passeio. Adotando uma postura hostil, recusou-se colaborar com as autoridades e acabou por ser detido à força.

O Sindicato Nacional das Polícias Municipais, Pedro Oliveira, disse ao JN que esta ação policial está isenta de qualquer crítica. "Foi uma ação adequada, com o uso da força estritamente necessária. Aliás, o detido não ficou ferido. Quem ficou ferido foi o agente", afirmou.