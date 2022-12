Videovigilância da Praia da Rocha trama ladrões adolescentes

JN Hoje às 11:46 Facebook

Dois jovens de 17 e 18 anos foram constituídos arguidos pela PSP por suspeita de roubo em Portimão. Terão assaltado, com ameaça de arma branca, dois outros jovens de 17 anos. Os suspeitos foram localizados com a ajuda das câmaras de CCTV, instaladas no mês passado.

O caso ocorreu na madrugada de quarta-feira, na praia da Rocha. Os suspeitos usaram uma faca com 20 centímetros de lâmina para coagir dois jovens a entregarem-lhes vários dos seus pertences, nomeadamente telemóveis, relógios e algumas peças de vestuário.

Após denúncia, a PSP encetou diligências que incluíram o recurso ao sistema de CCTV, recentemente instalado em Portimão. Graças às imagens foi possível identificar os suspeitos e apreender a arma utilizada no crime, bem como todos os objetos roubados.

Os dois jovens, com 17 e 18 anos foram constituídos arguidos e sujeitos a termo de identidade e residência, sendo os factos comunicados ao Ministério Público de Portimão.