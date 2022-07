Curto-circuito suspendeu visitas na cadeia de Santa Cruz do Bispo

JN Hoje às 12:17, atualizado às 13:55 Facebook

Twitter

Partilhar

Um curto-circuito num gerador na portaria do Estabelecimento Prisional de Santa Cruz do Bispo motivou a suspensão das visitas durante o período da manhã, informou a Direção Geral dos Serviços Prisionais (DGRSP), desmentindo que tenha ocorrido um incêndio.

O alerta foi dado cerca das 9.45 horas da manhã. Segundo o Comando Distrital de Operações e Socorro (CDOS) do Porto, o foco de incêndio registou-se no exterior da cadeia. Uma informação confirmada ao JN pela Direção Geral dos Serviços Prisionais.

"A DGRSP informa que não se registou qualquer incêndio no Estabelecimento Prisional de Santa Cruz do Bispo (masculino). Registou-se isso sim um curto-circuito num quadro elétrico que se encontra situado na portaria, portanto sem qualquer contacto com a zona prisional", esclareceu a DGRSP. "Por precaução foram chamados, para além da EDP, os bombeiros", adiantou.

Como o problema foi num quadro à entrada do Estabelecimento Prisional, não houve necessidade de retirar os reclusos.

Na altura do incêndio, estavam duas visitas na cadeia e as restantes tiveram de permanecer no exterior. Excecionalmente, estava previsto retomar as visitas partir das 13.30 horas.