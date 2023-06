Vítor Catão condenado por sequestro de César Boaventura

O conhecido adepto do F. C. Porto Vítor Catão foi esta terça-feira condenado a dois anos de prisão com pena suspensa. Estava acusado de ter sequestrado, coagido e ameaçado o empresário de futebol, com ligações ao Benfica, César Boaventura.

Recorde-se que Vítor Catão, juntamente com um amigo, estava acusado dos crimes de sequestro, coação, ameaças e ofensas à integridade física a César Boaventura. Na leitura da sentença, o juiz deu apenas como provado o crime de sequestro.

Os factos remontam a março de 2019 e foram transmitidos em direto pelo próprio Vítor Catão nas redes sociais. No vídeo de cerca de 10 minutos, feito com o telemóvel, o adepto do F. C. Porto aparece ao lado de Boaventura dentro de uma viatura, no parque do estádio do São Pedro da Cova, em Gondomar.

Rui Almeida, que estava no local aquando dos factos, foi também condenado por sequestro a uma pena de ano e meio de prisão suspensa por igual período.