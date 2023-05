Wikipédia recorre de ordem para apagar ligações de empresário ao Chega

A Wikimedia Foundation, proprietária da Wikipédia, pretende recorrer da decisão do Tribunal da Relação de Lisboa (TRL) que a obrigou a apagar as referências que liguem César do Paço, ex-cônsul de Portugal em Palm Beach, na Florida (EUA), ao partido Chega e aos seus dirigentes.

"Estamos surpreendidos e desapontados com a recente decisão do TRL, que vai dificultar o acesso dos editores da Wikipédia em Portugal e contribuir para o conhecimento livre", afirmou ao JN o assessor jurídico associado da Wikimedia Foundation, Jacob Rogers, sublinhando que a plataforma continuará "a explorar todas as opções legais para contestar essa decisão".

Para a Relação de Lisboa, em causa estavam algumas menções "inverídicas" sobre o empresário português, emigrado nos EUA, que tinham sido acrescentadas na Wikipédia após a exibição de uma reportagem televisiva na SIC.