Vídeos mostram efeitos do furacão "Lorenzo"

JN Hoje às 09:33 Facebook

Twitter

Partilhar

Nas redes sociais foram divulgados diversos vídeos que mostram os efeitos da passagem do furacão "Lorenzo" pelo arquipélago dos Açores, nomeadamente, a intensidade do vento e a subida das águas do mar.

Um vídeo partilhado pela página do Facebook Anticiclone dos Açores mostra o vento forte, esta quarta-feira de madrugada, na Freguesia dos Cedros na ilha das Flores.

Na página Meteo Trás os Montes, também dedicada a fenómenos meteorológicos, um vídeo mostra a subida das águas do mar na cidade da Horta, às 4.55 horas (5.55 horas em Portugal continental), e outro revela a intensidade do vento.