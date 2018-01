Incêndio consome fábrica em Anadia

João Pedro Campos com Lusa Hoje às 16:32, atualizado às 19:16 Facebook

Um incêndio de grandes dimensões está a consumir, na tarde deste sábado, um pavilhão de uma fábrica de capacetes na Zona Industrial de Amoreira da Gândara

O fogo começou pelas 15.12 horas na fábrica NEXX Helmets, tendo o telhado sido já praticamente consumido. No local estão 45 bombeiros e 15 viaturas de várias corporações da zona.

A NEXX Helmets existe desde 2001 e comercializa capacetes para todo o mundo.

Imagens entretanto partilhadas nas redes sociais mostram a força das chamas, que continuam a lavrar com muita intensidade.

Rescaldo do incêndio vai prolongar-se "noite dentro"

A operação de rescaldo do incêndio vai prolongar-se "pela noite dentro, disse à Lusa fonte dos Bombeiros de Anadia. A presença de material altamente inflamável, como resinas, plásticos e fibras provoca uma grande "carga térmica" e torna mais complicado o rescaldo de um incêndio que foi dado como dominado por volta das 17 horas.

O incêndio, que eclodiu por volta das 15.15 horas, foi combatido por 59 elementos das corporações de Bombeiros de Anadia, Pampilhosa, Águeda, Albergaria-a-Velha, Aveiro, Mealhada, Oliveira do Bairro e Vagos, apoiados por 20 viaturas.

Até agora, não foi possível determinar a origem do incêndio, que causou avultados os prejuízos materiais, mas sem vítimas a registar.

Os outros dois módulos de produção foram poupados pelas chamas graças à intervenção rápida dos bombeiros.

A presidente da câmara de Anadia, Teresa Cardoso, que se deslocou ao local do incêndio, disse à Lusa que "ainda é cedo" para saber se a Nexxpro está em condições para retomar a produção a curto prazo, o que poderá deixar em risco 150 posto de trabalho. "O dono da fábrica (o empresário Hélder Loureiro) está a tentar avaliar se é possível recuperar algum equipamento", explicou a autarca, esclarecendo que apenas um "módulo de produção" (pavilhão) foi atingido pelas chamas.

Teresa Cardoso aproveitou para deixar uma palavra de "solidariedade e incentivo" aos trabalhadores e proprietários da empresa.

A empresa

Fundada em 2001, a Nexxpro produz capacetes e acessórios para motociclismo, tendo sido a primeira empresa em Portugal a usar tecnologia para a produção de capacetes em fibra. Um dos seus produtos de maior sucesso é um capacete para motas forrado em ganga (denim).

Ao longo dos anos, a Nexxpro desenvolveu parcerias com diversas marcas internacionais, como a Hugo Boss e a Swarovski, tendo iniciado em 2015 uma participação na alta competição, com a entrada no Mundial FIM de Superbikes.

Atualmente, a marca é representada em 56 países espalhados pelo mundo "com perspetivas de a curto prazo estender a sua representação a novos mercados".