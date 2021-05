Nepal tem ponte maior que Arouca. Câmara explica polémica "estéril"

Salomão Rodrigues Hoje às 17:20 Facebook

A Câmara Municipal de Arouca considera que as recentes notícias a darem conta de que a ponte "516 Arouca" não é a "maior ponte pedonal suspensa do mundo" não representam mais do que uma "polémica estéril".

Inaugurada no passado domingo, sobre o epíteto, atribuído pela própria autarquia, da "maior ponte pedonal suspensa do mundo", a "516 Arouca" está envolta em polémica depois de ter sido conhecida a construção, em julho de 2020, no Nepal, de uma estrutura "mais comprida do que a de Arouca", como afirma a própria autarquia em comunicado.

Mas, adianta a Câmara, a obra nepalesa é "totalmente diferente no que respeita à sua dimensão e todas as outras características". "Trata-se de uma ponte de travessia rural, dimensionada para cargas muito reduzidas, e sobre a qual existe pouca evidência científica e mediática", esclarece.

Motivos que levam a Câmara de Arouca a considerar que a polémica levantada nas últimas horas "é totalmente estéril e em nada belisca a grandiosidade da obra que Arouca tem para mostrar ao mundo". A Autarquia reforça ainda que o interesse mediático espoletado em todo o mundo pela "516 Arouca" e o número de reservas são razões de orgulho para o município.

Inauguração prevista para 2020

A obra foi pensada em 2016 e arrancou em 2018. "O gabinete que a projetou e os responsáveis autárquicos, depois de aturada pesquisa, chegaram à conclusão de que seria a maior ponte pedonal suspensa do mundo".

A inauguração estava prevista para o verão de 2020, mas com os atrasos verificados só tal viria a acontecer no passado dia dois, já depois de ter sido inaugurada, em julho de 2020, a ponte no Nepal.

O site da "516 Arouca" continua a ostentar a frase "A maior ponte pedonal suspensa do mundo espera por si". No comunicado sobre a polémica, a Câmara já não utiliza esse "título", mas a página destinada à promoção da ponte continua inalterada.

175 metros acima do nível do Rio Paiva

A Ponte "516 Arouca" encontra-se a 175 metros acima do nível do Rio Paiva e tem 516 metros de comprimento, que deram origem ao nome da mesma. Com uma vista sobre o vale deslumbrante, é capaz de albergar ao mesmo tempo duas mil pessoas. A lotação atual fica-se pelas 100 pessoas em simultâneo.