Número de casos ativos de covid-19 subiu para 128 em Arouca

AC Hoje às 14:06 Facebook

Twitter

Partilhar

O número de casos de covid-19 em Arouca subiu de 118 para 128, de sábado para domingo, com 64 casos confirmados num lar de idosos.

Os números constam de um "post" colocado este domingo de manhã no site da Câmara Municipal de Arouca. Os dados revelados dão conta de 128 casos ativos de covid-19 no concelho, mais 10 dos que estavam identificados no sábado, um total de 118 e não 64, como, por lapso, fora referido antes pelo JN. Aos 64 casos confirmados no lar de Alvarenga, faltavam acrescentar nove nos Bombeiros de Arouca. Os restantes casos estarão concentrados num ou mais agregados familiares.

Segundo a página do município arouquense na Internet, do total de 191 casos confirmados de covid-19 no concelho, desde o início da pandemia, 57 pessoas recuperaram e seis morreram.

Segundo a câmara de Arouca, o foco está "circunscrito a três cadeias de transmissão, sendo que uma delas - a que gera maior preocupação - foi detetada na Casa do Povo de Alvarenga, uma instituição particular de solidariedade social", que tinha 64 casos ativos, no sábado.

Como segunda principal cadeia de contágio, a que foi detetada entre os Bombeiros Voluntários de Arouca, que, como avançado sábado de manhã pela Lusa, tem nove casos confirmados entre os seus cerca de 80 operacionais.

Isso obrigou a remeter, para quarentena, 30 profissionais, devido aos contactos recentes que esses tiveram com os infetados, pelo que o quartel está agora a funcionar apenas com 38 pessoas, tendo temporariamente confiado aos Bombeiros Voluntários de Castelo de Paiva, no município vizinho, o transporte de doentes para consultas de diálise e fisioterapia - para evitar riscos maiores a esses utentes de risco.

Quanto à terceira cadeia de infeção identificada no concelho, envolve apenas agregados particulares, resultando de contactos entre membros de uma mesma família alargada.