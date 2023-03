Câmara de Espinho: "Há um trabalho duro de limpeza que é preciso ser feito"

Salomão Rodrigues Hoje às 11:25 Facebook

Maria Manuel Cruz, nova presidente da Câmara de Espinho, já embargou 15 obras em mês e meio. Autarca quer recuperar a credibilidade do município.

A nova presidente da Câmara de Espinho quer recuperar a credibilidade da autarquia. Maria Manuel Cruz assume a necessidade de implementar um "trabalho duro de limpeza" e nas sete semanas que leva na liderança do município já embargou 15 obras.

Eleita em terceiro lugar nas listas do PS, passou a chefiar o Executivo após a detenção e consequente renúncia do anterior presidente Miguel Reis, por suspeitas de corrupção. O número dois, Álvaro Monteiro, disse não conseguir conciliar a profissão (médico) com a presidência.