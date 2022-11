Espinho inaugura sábado iluminações de Natal

Alfredo Teixeira Hoje às 16:29 Facebook

As iluminações de Natal na cidade de Espinho vão ser inauguradas sábado. O arranque está previsto para as 18 horas mas a autarquia já avisou que haverá poupanças energéticas na ordem dos 50% através da redução de horários e do recurso a tecnologias LED de última geração.

De acordo com a Câmara de Espinho, "tendo em consideração a atual crise energética e a necessidade de adotar medidas de contenção, em linha com as recomendações do Governo para a administração pública local, a magia da quadra natalícia continuará a ser bem iluminada pelas decorações instaladas na cidade".

No sentido de se poupar energia, haverá redução do horário de funcionamento das iluminações, que será permanentemente ajustado através de ferramentas de monitorização e gestão inteligente, e com o recurso a tecnologias LED de última geração com baixos consumos. O Município de Espinho prevê garantir poupanças na ordem dos 50% em relação a anos transatos, conciliando a preservação do espírito festivo com a responsabilidade energética.

A quadra natalícia será celebrada na cidade com um programa repleto de atividades, retomando tradições em momentos de convívio, cultura e animação. Desde a tradicional chegada do Pai Natal, passando pelo famoso "Mercadinho de Natal" no Largo da Câmara Municipal e contando com vários momentos musicais e de animação de rua, o objetivo é celebrar a época e promover o comércio tradicional.