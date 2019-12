Telhado de prédio de seis andares voa e atinge carros em Vale de Cambra

Hoje às 17:55 Facebook

O telhado de um prédio de seis andares voou, esta quinta-feira à tarde, e atingiu vários carros estacionados numa praça em Macieira de Cambra, Vale de Cambra.

"Voou mais de 50 metros", apontou o Comandante dos Bombeiros de Vale de Cambra, Vítor Machado, adiantando não haver feridos, apenas "danos consideráveis". O incidente obrigou ao corte da Avenida Miguel Bombarda, por haver risco de outra parte da estrutura voar.

Além do telhado, partiram-se chaminés e voaram claraboias. Os moradores do prédio tentaram minimizar os danos, para não serem obrigados a sair mesmo tendo chuva a entrar no edifício.

Também hoje voou a cobertura de parte de um pavilhão da fábrica Bel Portugal, que produz queijo Limiano, no mesmo concelho, e registaram-se várias quedas de árvores e estradas cortadas em resultado da subida do nível dos rios.

Um cenário semelhante acontece no concelho vizinho de Oliveira de Azeméis, onde os bombeiros já foram chamados a, pelo menos, dez quedas de árvores. Algumas delas obrigaram ao corte de estradas principais. Caso da Estrada Nacional 224, entre Oliveira de Azeméis e Vale de Cambra, e da estrada municipal entre Pindelo e Nogueira do Cravo. A Zona Industrial de Pindelo ficou às escuras em consequência do mau tempo.