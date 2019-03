Homem de Penafiel morre em acidente na mina de Aljustrel

Teixeira Correia Hoje às 16:15, atualizado às 17:35 Facebook

Twitter

Partilhar

Um trabalhador morreu, esta quinta-feira, num acidente na mina de Aljustrel, distrito de Beja. A vítima foi identificada como Nuno Pinto, natural de Penafiel. Tinha 35 anos.

O acidente ocorreu às 14.23 horas, quando Nuno Pinto trabalhava no abastecimento de um depósito de água e foi apanhado por uma máquina. O socorro foi rápido, mas Nuno, natural de Milhundos, Penafiel, morreu no local. O corpo será autopsiado em Beja.

Nuno Pinto trabalhava para a Biniter, uma empresa subcontratada pelo Complexo Mineiro da Almina.

A Autoridade para as Condições no Trabalho abriu um inquérito para apurar as causas do acidente.

Para o local foram mobilizados dez operacionais dos Bombeiros de Aljustrel, uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do Hospital de Beja, uma viatura de suporte imediato de vida (SIV) de Castro Verde, GNE de Aljustrel, apoiados por cinco veículos.

Esta foi a segunda morte em Aljustrel este ano, depois de, no passado dia 11 de fevereiro, Joaquim Guerreiro, de 46 anos, ter falecido quando foi arrastado pela viatura que conduzia e caído num fosso na Mina de Fetais.