Estudantes africanos sentem-se "escorraçados" pelo Politécnico de Beja

Teixeira Correia Ontem às 19:50 Facebook

Twitter

Partilhar

Os alunos dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP) consideram que estão a ser "desprezados" pelo Instituto Politécnico de Beja (IPBeja), que decidiu encerrar as seis residências de estudantes durante o mês de agosto. Muitos não têm alternativa para viver, se não tiverem família em Portugal

Além de não terem local para ficar durante esse mês de férias, caso não tenham familiares em Portugal, ou não consigam um trabalho sazonal com direito a dormida, os estudantes viram-se ainda confrontados com pagamentos dos quartos com que não contavam. Além disso, também não podem deixar os pertences em dispensas do IPBeja.

Mariana (nome fictício) contou ao JN que os estudantes cabo-verdianos "são dos que estão a ser mais afetados". E sublinha a extinção de um protocolo entre a Associação Maense, do seu país e o Politécnico. "Com base nesse não pagávamos nas residências", diz.