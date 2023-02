AGRO volta a Braga com quatro dias de feira

Ricardo Reis Costa Hoje às 10:22 Facebook

Twitter

Partilhar

A 55.ª edição da AGRO - Feira Internacional de Agricultura, Pecuária e Alimentação, que se realiza em Braga entre 30 de março e 2 de abril, já conta com cerca de 140 expositores inscritos, anunciou esta quinta-feira a organização.

Apresentando-se como "uma das maiores feiras do setor agrícola", a iniciativa vai "voltar a dar vida" ao pavilhão, centro de congressos e área exterior do Altice Forum Braga, "com os clássicos concursos pecuários e restaurantes de carne com Denominação de Origem Protegida (DOP), que atraem centenas de pessoas, mas também com novidades no que toca a animação e programação que se debruçará sobre o setor agrícola e os seus desafios atuais".

Estão previstos oito concursos pecuários "com mais de 300 animais em exibição", com a exposição e o concurso da raça Holstein Frísia a assumirem-se como destaques. No recinto exterior do Altice Forum Braga estarão "450 máquinas agrícolas de mais de 50 marcas e fabricantes".

PUB

A AGRO terá ainda um salão de alimentação, com azeites, chocolates, compotas, doçaria, conservas, queijos, produtos regionais, fumeiro tradicional e vinhos, para além da área de restauração, onde já estão "confirmados seis restaurantes de carnes DOP e dezenas de tasquinhas de fumeiros e produtos regionais".

"Na 55º edição da AGRO, a vertente pedagógica e dedicada às políticas agrícolas mantém-se, com workshops, seminários e conferências que serão organizados por associações e empresas especializadas", sublinha a organização.

No total, segundo a InvestBraga, estarão representados no evento cerca de 30 setores.

Os bilhetes para os quatro dias de feira já estão à venda nas bilheteiras do Altice Forum Braga e em Meo BlueTicket (https://blueticket.meo.pt/Event/8010/). A entrada é gratuita até aos 12 anos e, a partir dos 13 anos, custa 3,50 euros por dia.