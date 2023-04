Consórcio "Baterias 2030" instala Laboratório Vivo para a Descarbonização em Braga

O projeto "Baterias 2030 - As baterias como elemento central para a sustentabilidade urbana", liderado pela empresa bracarense DST SOLAR, vai instalar um Laboratório Vivo para a Descarbonização em três infraestruturas do Município de Braga; no edifício Gnration, no Parque dos Serviços do Município, e no Parque do Pópulo da Rua Conde de Agrolongo.

Com um orçamento de 8,1 milhões de euros, financiado em 5,3 milhões por fundos europeus, o consórcio Baterias 2030 "aposta no desenvolvimento de tecnologias aplicadas às baterias do futuro e à sua transferência para ambiente urbano". O Laboratório vivo "quer assumir-se como uma comunidade energética, que conjugue as múltiplas tecnologias desenvolvidas".

A proposta de protocolo entre as partes, que é debatida e votada esta terça-feira em reunião de Câmara, refere que o projeto tem como objetivos tecnológicos conceber, desenvolver e validar soluções inovadoras em armazenamento de energia, de sistemas /metodologias, ferramentas e processos que contribuam para a valorização do ciclo de vida de baterias (de lítio) e de soluções de produção elétrica local e descentralizada, assentes em fontes renováveis (solar, eólico, térmico e cinético).

Busca, ainda, soluções de monitorização, controlo e gestão de sistemas de armazenamento para comunidades energéticas.

INSTALAÇÃO DE PROTÓTIPOS

Prevê-se que o Laboratório Vivo se concretize através da instalação de protótipos de Baterias de escoamento redox; Supercondensadores assimétricos; Sistema de controlo de potência; Bateria de hidrogénio: Eletrolisador e Pilha de Hidrogénio; Baterias de "2nd life". Demonstrador fotovoltaico: estrutura de fachada com painéis fotovoltaicos; Luminárias eólicas; Pavimento termoelétrico; Central fotovoltaica e MUPI com carregador para mobilidade elétrica.

O consórcio engloba, ainda, as empresas e instituições de investigação: Domingos da Silva Teixeira, Bysteel fs, Watt-is, SA, Innovation Point - Investigação e Desenvolvimento SA, Efacec Energia - Máquinas e Equipamentos Elétricos, Addvolt, Secil - Companhia Geral de Cal e Cimentos, Carge2C - Newcap Lda, Visblue Portugal, Unipessoal Lda, e Laboratório Ibérico Internacional de Nanotecnologia.

Integra também a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, o Instituto Superior Técnico, o CENTITVC - Centro de Nanotecnologia e Materiais Técnicos, Funcionais e Inteligentes, o LNEG - Laboratório Nacional de Energia e Geologia, o CEIIA - Centro de Engenharia e Desenvolvimento (Associação), o INESC-TEC Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência, o INESC Microssistema e Nanotecnologias - Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores para os Microssistemas e as Nanotecnologias, a Universidade do Minho, a Omniflow, 3Drivers - Engenharia, Inovação e Ambiente, Lda, Evolution, Lda, Amnis Pura, Lda.