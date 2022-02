Delegação da E-sports instala-se em Guimarães

A Câmara Municipal de Guimarães vai ceder, em regime de comodato, uma sala ao World E-Sports Consortiun (WESCO), a instituição que tutela a competição de jogos eletrónicos a nível mundial. O espaço no Avepark, na freguesia de Barco, destina-se a acolher a delegação europeia do WESCO.

A proposta de comodato com o WESCO vai ser discutida e votada na reunião de Câmara de quinta-feira. O documento defende que a instalação da instituição em Guimarães servirá para promover o concelho a nível internacional, com vantagens para o setor empresarial local, inclusive para o setor do turismo.

O comodato é designado vulgarmente por empréstimo. Normalmente, a única garantia associada a este tipo de contratos é a devolução do imóvel nas mesmas condições em que foi emprestado.

A World E-Sports Consortium tem atualmente a delegação europeia instalada, de forma provisória, em Roterdão, nos Países Baixos. A WESCO foi fundada pela China, pelos Países Baixos, pela Austrália e pelo Brasil, reune cerca de 60 associações nacionais de desportos eletrónicos e tem a sede no Brasil. A Federação Portuguesa de Desportos Eletrónicos está a formalizar o acesso a este consórcio.

O Avepark é um parque de ciência e tecnologia, situado na freguesia de Barco, próximo da vila das Taipas, no concelho de Guimarães. Foi inaugurado em 2008 e tem uma área de 360 mil metros quadrados, dos quais ainda estão disponíveis 40 mil metros quadrados. Há cerca de 20 organizações sediadas no Avepark, entre elas o Instituto Politécnico do Cávado e do Ave (IPCA) e o grupo de investigação em biomateriais e medicina regenerativa 3B"s.