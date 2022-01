Guimarães vai ter um hotel construído em módulos

A unidade contempla uma área para alojar estudantes universitários.

A Cidade Berço vai ter, ainda em 2022, uma nova unidade hoteleira de três estrelas, com 95 quartos e 44 apartamentos destinados a universitários. O hotel, um investimento de 11 milhões de euros, será construído em módulos de madeira e posteriormente instalado e montado no local.

A primeira pedra deste novo empreendimento do Grupo B&B Hotels, na rua Rómulo de Carvalho, junto ao Campus da Universidade do Minho, foi colocada esta sexta-feira e a obra deve ficar concluída ainda este ano.

O projeto, com preocupações de sustentabilidade ambiental, integra conceitos de economia circular. Trata-se de um edifício modular, construído à base de madeira. "É o primeiro edifício desta dimensão que armazena carbono e permite uma redução de 60% das emissões, incorpora interiores numa filosofia de economia circular, onde 50% dos materiais podem ser reutilizados no fim do ciclo de vida", afirma fonte da empresa construtora, a Casais.

A B&B Hotels é uma cadeia de hotéis que começou, em França, em 1990. O Grupo chegou ao mercado português em 2018, conta, atualmente, com sete unidades e pretende, até 2023, ser líder do segmento budget & economy, no país.