Milhares de litros de esgoto caíram em afluente do Ave

Delfim Machado Hoje às 13:05 Facebook

Twitter

Partilhar

O rio Selho, em Guimarães, foi poluído com milhares de litros de esgoto provenientes de uma tampa de saneamento da empresa pública Águas do Norte.

A descarga poluente aconteceu na freguesia de Aldão, anteontem à tarde, e 24 horas depois do início ainda jorrava uma quantidade superior a um litro por segundo de esgotos diretamente naquele afluente do rio Ave.

Às primeiras horas da manhã de ontem, o local foi alvo da fiscalização do Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente da GNR, depois da denúncia de cidadãos, como Daniel Oliveira, presidente da Junta de Freguesia de Selho São Lourenço e Gominhães. "Desde setembro até agora é a terceira vez que isto acontece no rio Selho. Sempre que chove, há uma descarga", adianta o autarca de Selho, freguesia vizinha de Aldão.