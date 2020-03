Lar de Famalicão sem funcionários para 31 utentes

Alexandra Lopes Hoje às 09:41, atualizado às 11:41 Facebook

Uma residência para idosos em Cavalões, Famalicão, tem três pessoas a cuidar de 31 idosos, depois de "7 ou 8 funcionárias terem testado positivo" à Covid-19 e as restantes estarem de quarentena.

"Estamos a viver aqui, somos três para 31 idosos, e não sabemos quanto tempo vamos continuar, nem se contraímos o vírus", afirmou Alexandra Vieira, diretora técnica da Residência Pratinha. Ela - que está grávida - a proprietária e uma enfermeira têm assegurado os cuidados a todos os utentes. "Estamos aqui 34 pessoas todas em risco porque não fizemos testes e não sabemos se contraímos o vírus", afirmou.

Segundo Alexandra Vieira, o contacto com a delegada de saúde de Famalicão é permanente, contudo não tem sido possível uma solução. Acrescenta que a solução poderia passar por colocar no lar uma equipa de profissionais que pudesse assegurar as necessidades ou transferir os idosos para um local onde pudessem ser cuidados.

Uma família foi, no sábado, ao lar buscar um dos idosos na condição de o manter em isolamento profilático. Contudo, acrescenta, nem todos têm essa possibilidade, porque não têm condições e alguns não têm retaguarda familiar.

Temos recebido mensagens de apoio e solidariedade e muitos voluntários a oferecerem-se para ajudar mas além das autoridades de saúde não permitirem "seria empurrar o problema com a barriga". Para já, a alimentação está a ser confecionada numa outra instituição e é transportada pela Câmara de Famalicão.

"Ninguém resolve nada, é tudo para amanhã", desabafa Alexandra Vieira. "Não estamos a criticar ninguém mas sentimo-nos desamparadas", diz. "Não aguento mais", confessa a diretora técnica, notando que além do cansaço físico há uma grande cansaço psicológico.

Contada pelo JN, a delegada de saúde de Famalicão não prestou declarações e remeteu esclarecimentos para a Direção-Geral da Saúde (DGS). "É à DGS a quem cabe reportar a situação", afirmou.

A DGS solicitou que fossem pedidos esclarecimentos à ARS Norte.

Entretanto, fonte da Câmara de Famalicão adiantou estar disponível para ajudar no que está ao seu alcance notando que foi informada da situação no sábado de manhã. Acrescentou que está a acompanhar a situação mas referiu que o caso está entregue às autoridades de saúde.