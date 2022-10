Professora agredida por mãe de aluno em Famalicão

Sandra Freitas com Alexandra Lopes Hoje às 18:37, atualizado às 19:09 Facebook

Uma professora da Escola Básica de Boca do Monte, na freguesia de Mogege, em Famalicão, terá sido agredida pela mãe de um aluno, na tarde desta quarta-feira.

A GNR de Braga confirmou ao JN que registou uma ocorrência relacionada com "uma agressão" naquela escola, mas não adiantou mais pormenores sobre as circunstâncias em que o incidente terá acontecido.

Segundo o JN apurou, a professora, com 49 anos, teria alertado as crianças que não era permitido levar brinquedos para a escola, mas o filho da agressora não terá cumprido a ordem. Pelas 16.30 horas, o pai e a mãe do aluno dirigiram-se à escola, e foi a mulher que acabou a agredir a docente com estalos e pontapés.

A docente seguiu para o hospital e, até cerca das 18 horas, ainda não tinha apresentado queixa.

Quando as autoridades chegaram, a agressora já não se encontrava no local. Até ao momento ainda não foi formalmente identificada pela GNR.

Sabe o JN que será residente na zona de Oliveira de S. Mateus, também no concelho de Famalicão.

O JN tentou contactar a direção do Agrupamento Padre Benjamim Salgado, mas sem sucesso.