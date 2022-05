Vizela obteve em Londres cópia do Tratado de Tagilde

JN/Agências Hoje às 19:51 Facebook

A Câmara de Vizela informou esta terça-feira ter conseguido, em Londres, no Reino Unido, uma cópia do tratado luso-britânico de Tagilde, celebrado naquela freguesia do concelho, no dia 10 de julho de 1372.

Segundo a autarquia, uma delegação de Vizela, liderada pelo presidente, Vítor Hugo Salgado, deslocou-se à capital britânica, onde visitou os Arquivos Nacionais do Reino Unido.

Em comunicado, a câmara refere hoje que a delegação pôde ver o documento original do tratado que esteve na base da "mais antiga aliança diplomática do mundo".

A cópia já se encontra na posse da autarquia, assinala-se ainda.

"A Câmara de Vizela considera esta mais uma iniciativa potenciadora do enorme património histórico e cultural que o concelho tem no seu território, constituindo um recurso que deve ser divulgado e valorizando".

No dia 10 de julho deste ano serão assinalados os 650 anos da aliança luso-britânica, iniciada com o Tratado de Tagilde.