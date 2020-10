Santa Casa de Bragança com mais sete casos positivos de covid-19

Glória Lopes Hoje às 12:38 Facebook

Twitter

Partilhar

Aumentou o número de casos positivos a covid-19 na Santa Casa da Misericórdia de Bragança (SCMB), desde sábado, de 141 para 148 no total, 108 utentes infetados e 39 colaboradores.

Segundo José Fernandes, membro da mesa as assembleia da IPSS, há mais um utente e seis colaboradores infetados com o novo coronavírus do que no sábado. Seis idosos estão internados no hospital da cidade.

Oito pessoas, sete mulheres e um homem, entre os 78 e os 95 anos, morreram entre a passada quarta-feira e sábado, por causas associadas à covid-19.

A maioria, com várias patologias associadas à idade, faleceu no hospital para onde foi transportada após o surgimento de complicações. Os infectados que se mantém nas instalações da instituição estão assintomáticos ou apresentam sintomas ligeiros.

Está a decorrer uma segunda leva de testes a todos os utentes e colaboradores que entre o dia 29 de setembro e 2 de outubro testaram negativo. Inicialmente 21 idosos tinham dado negativo, e por isso foram transferidos para um hotel de modo a afastá-los dos positivos, mas no sábado ficou a saber-se que 14 desses, afinal, estavam infetados.