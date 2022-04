Escultura de uma maçã assinala 25 de Abril em Carrazeda de Ansiães

Peça em aço e liga de cobre foi criada por Paulo Moura e homenageia uma das principais culturas agrícolas do concelho de Carrazeda de Ansiães.

É uma maçã gigante com outra maçã dentro que gira com o vento. Chama-se "Rotativa Malus Domestica" e é a nova obra do escultor Paulo Moura. Foi inaugurada, esta segunda-feira, na rotunda de Luzelos, em Carrazeda de Ansiães, para assinalar os 48 anos do 25 de Abril de 1974.

Paulo Moura diz que está satisfeito com a forma como a obra está a ser acolhida e comentada por carrazedenses e não só. "Quando colocamos um trabalho em espaço público tentamos chegar a quem o observa. Creio que neste caso foi conseguido", comenta o artista plástico, sem esconder que terá ajudado o facto de não exigir um grande esforço de interpretação.

O presidente da Câmara de Carrazeda de Ansiães, João Gonçalves, refere que a "Rotativa Malus Domestica" foi encomendada a Paulo Moura na sequência da reivindicação de alguns produtores de maçã do concelho. "Há algum tempo que me diziam que faltava uma obra de arte de referência sobre a maçã, que é já identitária do concelho", explica o autarca.

Obra tem cerca de oito metros de altura, seis de diâmetro e pesa quase seis toneladas Foto: Eduardo Pinto/JN

A peça foi construída em aço corten com liga de cobre. Tem um aspeto de oxidação permanente que, ao mesmo tempo o protege. O material foi eleito por estar mais adaptado ao clima transmontano. A obra tem cerca de oito metros de altura, seis de diâmetro e pesa quase seis toneladas. A sua criação demorou cerca de cinco meses e contou também com a colaboração de Emanuel Moura e Jorge Moura.

A opção pela rotunda de Luzelos, aldeia com o mesmo nome próxima da vila, ficou a dever-se ao facto de estar situada na freguesia de Marzagão, uma das que tem mais pomares de macieiras no concelho.

Paulo Moura está já a trabalhar noutra obra de arte para instalar num miradouro do concelho, que o autarca prefere não revelar ainda. João Gonçalves diz apenas que será "diferenciador" e que se vai juntar ao roteiro de miradouros que a Câmara está a criar.

O artista de Carrazeda de Ansiães tem já o seu nome associado aos miradouros "Olhos do Tua", em Castanheiro do Norte, e "São Lourenço", no lugar com o mesmo nome, na freguesia de Pombal de Ansiães. Ambas têm vista para a paisagem do vale do rio Tua e para o espelho de água que a barragem de Foz-Tua criou.