Alargado perímetro das buscas por homem desaparecido

Mais de duas dezenas de militares da GNR e uma equipa de bombeiros com uma embarcação, iniciaram, às primeiras horas da manhã, o segundo dia de buscas por um homem, de 60 anos, vendedor ambulante, residente em Regodeiro, no concelho de Mirandela, que está desaparecido desde a noite de quarta-feira.

O alerta foi dado por um familiar por volta das 22 horas. Desde então, estão a ser feitas buscas para encontrar o homem, que vivia sozinho. Na quinta-feira, foi detetada a viatura do desaparecido, que estava abandonada na ponte sobre o rio Tua, em Valverde da Gestosa, também no concelho de Mirandela, a mais de 30 quilómetros da sua residência e a zona onde estão concentradas as operações.

Fonte da GNR revelou que, esta sexta-feira, foi decidido ampliar a área de busca, com cerca de 20 militares a percorrerem o leito do rio e a utilização de um drone.

Há ainda no teatro de operações várias equipas especializadas da GNR, nomeadamente, dois binómios de cinotécnica e dois binómios subaquáticos, bem como uma equipa que percorre o rio com o recurso a um robot debaixo de água.

O homem que está desaparecido sofre de problemas do foro psiquiátrico.