Agricultores das zonas afetadas por incêndios vão ter apoio de 500 mil euros

A Ministra da Agricultura anunciou este sábado que fechou ontem o despacho que atribui um pacote de 500 mil euros aos agricultores "para fazer face aos incêndios nas zonas afetadas e para ajudar na alimentação animal", vincou Maria do Céu Antunes durante a visita a uma feira de produtos da terra em Torre de Moncorvo.

Entre as medidas já em prática está a distribuição de açúcar para os apiários devido "às dificuldades adicionais" relacionadas com a seca.

Foi ainda prorrogada, a pedido das confederações de agricultores, uma medida para atribuir cerca de 27 milhões de euros a vários setores como a suinicultura, leite, aves e ovos. A este valor soma-se uma verba de 57 milhões do Orçamento do Estado para beneficiar outros setores como a hortifruticultura, a produção de gado de pequenos ruminantes e bovinos, bem como as estruturas temporárias ou permanentes para fazer "face à seca e aos pós-covid", destacou a ministra, explicando ainda que se deslocou a Torre de Moncorvo para "demonstrar o apreço pelo trabalho dos agricultores, nomeadamente os deste território".

Maria do Céu Antunes anunciou ainda aumento de perto de 60% nos apoios à Churra, uma raça autóctone de ovinos da Terra Quente Transmontana, que atualmente recebe por cabeça cerca de 15 euros, valor que vai passar a 24. "Queremos trazer para cada território políticas públicas que ajudem a melhorar a qualidade de vida que assenta na agricultura", afirmou, durante a visita à feira de produtos.

O concelho de Torre de Moncorvo tem uma atividade agrícola "bastante expressiva", com mais de 1300 agricultores, "que no ano de 2021 tiveram acesso a cerca de seis milhões de euros para uma produção dinâmica", acrescentou.