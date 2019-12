Cheias destruíram culturas para o Natal na Vilariça. EDP em xeque

Glória Lopes Hoje às 10:44 Facebook

Twitter

Partilhar

A subida do caudal do rio Sabor, a jusante da barragem hidroelétrica do Baixo Sabor, na zona da Vilariça, devido à queda intensa de chuva nos últimos dois dias, deixou vários campos agrícolas completamente inundados e com as culturas destruídas.

Uma das mais prejudicadas é Catarina Martins, uma jovem agricultora, que fala em prejuízos no valor de milhares de euros face à perda quase total de culturas hortícolas que seriam vendidas nesta altura do Natal.

"As águas das barragens EDP na região Douro em Vale da Vilariça-Foz do Sabor voltam a exceder as cotas estipuladas, causando prejuízos avultados aos agricultores da região. A cota estipulada pela EDP é de 106, mas a cota das águas vai em 110 no momento", explicou Catarina Martins ao "Jornal de Notícias".

A agricultora teme que as águas continuem a subir, pois oito dos 11 hectares de culturas hortícolas que possui já estão submersas. "Estamos a perder o nosso sustento até março de 2020. A campanha de Natal com entrega de hortaliças, como a couve portuguesa, que deviam ser carregadas para a central Intermarché amanhã, está perdida. Estes fenómenos sucedem-se todos os anos. Temos prejuízos de 400 mil euros de anos anteriores em processos que estão em tribunal, depois de queixas contra a EDP, mas a Justiça está parada e têm sido adiadas audiências", explicou a agricultora.

As inundações da quinta explorada por Catarina Martins agravaram-se após a construção da barragem do Baixo Sabor "devido à má gestão de caudais de água", acusa a jovem.

Segundo a GNR a ponte de acesso à aldeia de Foz do Sabor está interdita à circulação devido à subida das águas do Sabor.