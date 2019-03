Bombeiros procuram mulher no rio Tua

Eduardo Pinto Hoje às 21:40 Facebook

Uma mulher com cerca de 30 anos, residente em Vila Flor, está a ser procurada por uma equipa de bombeiros no rio Tua, junto à ponte de Abreiro, na área do Vieiro, freguesia de Freixiel.

Segundo o comandante do Bombeiros Voluntários de Vila Flor, António Roios, estão envolvidos na operação 12 voluntários da sua corporação, mais alguns militares da GNR.

Segundo apurámos, a mulher não tem filhos e vive com um companheiro.

De acordo com a página da Autoridade Nacional de Proteção Civil, alerta foi dado por volta das 18.40 horas desta quinta-feira.