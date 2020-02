Fechada na casa de banho de centro de saúde por suspeita de coronavírus

Hoje às 10:52 Facebook

Foram mais de seis horas que uma mulher de 47 anos, empresária, esteve, quinta-feira, fechada numa casa de banho do Centro de Saúde de Cantanhede por suspeita de coronavírus.

A empresária, que não quer ser identificada, viajou do norte de Itália, onde esteve seis dias, para Portugal, na quarta-feira, com o marido e o filho, de 16 anos. Já em casa, no concelho de Cantanhede, teve febre, e contactou as autoridades que a mandaram deslocar-se ao Centro de Saúde local. Chegou pelas 9.30 horas e foi fechada numa casa de banho onde esteve até cerca das 16 horas.

