Helicóptero com dois ocupantes tombou ao descolar em Góis

Um helicóptero da empresa Helibravo estava a levantar voo, em Góis, quando tombou e caiu no solo. A bordo estavam dois ocupantes.

O alerta foi dado às 17.20 horas.

O incidente aconteceu na localidade de Aigra Velha, no concelho de Góis, em Coimbra.

A bordo do helicóptero estavam dois ocupantes, tendo um deles sofrido ferimentos ligeiros.

Fontes do setor aeronáutico explicaram à agência Lusa que o helicóptero acidentado está ao serviço da Proteção Civil, no âmbito do combate aos incêndios,. Estava a descolar para uma missão de treino quando tombou lateralmente.