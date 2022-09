Aumento dos preços da chanfana não afetou procura

Desistência da criação de cabras por pequenos produtores tem levado a uma maior escassez do prato.

A chanfana sofreu, no último ano, um aumento de preço na ordem dos 20%, em talhos e restaurantes, segundo a Real Confraria da Cabra Velha. No entanto, conta a mesma fonte, a procura da iguaria até tem aumentado no concelho de Miranda do Corvo e nas regiões limítrofes. Atualmente, o quilo de chanfana ronda os seis a sete euros.

"Temos notado uma maior adesão aos eventos relacionados com a chanfana, sobretudo aqueles que promovemos, e mesmo os restaurantes da especialidade transmitem-nos isso nos últimos tempos", salienta o vice-real decano da Real Confraria da Cabra Velha, Rui Francisco.