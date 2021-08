Jovem em paragem cardíaca assistido com desfibrilhador instalado na rua

Ana Matos Hoje às 12:01 Facebook

Um jovem de 21 anos foi salvo, no último sábado, com o auxílio de um desfibrilhador instalado na via pública, em Albufeira. Esta foi a primeira vez que o equipamento foi usado com sucesso por um civil.

O jovem, natural de Odivelas, encontrava-se numa piscina particular em Santa Eulália, bairro em Albufeira, quando sofreu uma paragem respiratória, este sábado. Foram-lhe aplicadas manobras de reanimação e as pessoas com quem ele se encontrava acabaram por recolher e usar o desfribilhador, que estava disponível na rua. Por fim, foi acionado o 112.

Esta foi a primeira vez que um desfibrilhador automático externo (DAE) foi usado com sucesso por civis na cidade. Os serviços de Saúde acreditam que foi um passo importante para desenvolver a confiança das pessoas quanto ao uso dos desfibrilhadores.

O município de Albufeira possui, desde 2018, 23 desfibrilhadores nas ruas e nove móveis, instalados em viaturas dos Bombeiros, Proteção Civil, Polícia Municipal e GNR.

Os equipamentos estão em cabines preparadas para o efeito e sinalizadas, junto a algumas estruturas municipais e em locais com grande afluência de pessoas.