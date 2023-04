Jovem de 17 anos do Porto desaparecida no mar no Algarve

JN/Agências Hoje às 09:18 Facebook

Meios terrestres, marítimos e aéreos procuram desde sábado ao fim do dia uma jovem de 17 anos que desapareceu numa prancha de paddle, empurrada pelo vento, na praia do Coelho, em Vila Real de Santo António.

O Capitão do Porto e Comandante-local da Polícia Marítima de Vila Real de Santo António e Tavira, comandante João Afonso Martins, disse à agência Lusa que as buscas decorreram durante toda a noite e continuam este domingo durante o dia com o apoio de um avião da Força Aérea e do instituto de socorro a náufragos espanhol. O JN sabe que a jovem vive no Porto.

"Tentámos enviar o máximo de meios possíveis nos primeiros minutos, mas até agora não foi possível localizar" a jovem, lamentou o comandante João Afonso Martins.

O responsável explicou que durante as horas iniciais da operação, iniciada cerca das 20:30 de sábado, estiveram envolvidos 20 operacionais em sete meios dentro de água, assim como um helicóptero pesado da Força Aérea, uma lancha de socorros a náufragos de Espanha e outros meios da GNR e Proteção Civil, entre outros.