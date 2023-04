Milagre no Algarve: como Érica resistiu a 20 horas à deriva no mar

A história tem contornos de verdadeiro milagre: uma jovem de 17 anos sobreviveu mais de 20 horas em cima de uma prancha de paddle, em alto mar e apenas com um biquini vestido. Érica Vicente estava desaparecida desde as 20 horas de sábado e foi recolhida, na tarde deste domingo, por um cargueiro, a 25 milhas da costa de Vila Real de Santo António.

A confirmação do "milagre" na costa do Algarve chegou por volta das 18 horas da tarde deste domingo, pela voz do capitão do porto e comandante local da Polícia Marítima de Vila Real de Santo António e Tavira, João Afonso Martins: "A jovem foi encontrada em elevado estado de hipotermia, 25 milhas a sul de Vila Real de Santo António".

Apesar de admitir que o estado de saúde da jovem inspira alguns cuidados, pelo estado de hipotermia, o comandante fez questão de destacar a capacidade de resistência evidenciada. " É preciso não esquecer que tinha apenas um biquini vestido e suportou o frio da noite" e depois o sol do dia, observou.

João Afonso Martins acrescentou que a jovem foi recolhida pelo carregueiro MSC REEF, que estava em trânsito, à espera de vez para entrar no porto de Tânger, em Marrocos. "Ainda estava em cima da prancha, respondeu ao nome e soube dizer que era da zona de Setúbal". contou.

O que sentiu o pai? Foi uma reação de quem viu a filha nascer pela segunda vez

Os primeiros a serem informados sobre o desfecho feliz desta aventura foram, naturalmente, os pais de Érica. "O que sentiu o pai? Foi uma reação de quem viu a filha nascer pela segunda vez", referiu.

O comandante da Polícia Marítima de Vila Real de Santo António e Tavira sublinhou ainda que a jovem foi localizada numa zona que não era aquela para que as buscas apontavam, embora salvaguardando que, "com pranchas não há grandes estimativas", devido à variação do mar.

Prancha, no entanto, que para o comandante, foi um fator decisivo para Érica sobreviver.

O responsável adiantou que a jovem foi resgatada por um helicóptero e que seria transportada para o Hospital de Faro para ser observada.