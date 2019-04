Acidente com autocarro na Madeira faz vários mortos

Hoje às 19:09 Facebook

Um autocarro de turismo saiu da estrada e caiu em cima de uma casa fazendo várias vítimas, esta quarta-feira.

De acordo com o "Diário de Notícias da Madeira" o acidente aconteceu no Caniço. O acidente ocorreu na curva junto ao entroncamento da Estrada da Ponta da Oliveira com a Rua Alberto Teixeira (antiga variante), avança a RTP Madeira.

O JN apurou que o autocarro, com turistas estrangeiros, saiu do Hotel Quinta Splendida com destino ao Funchal.

Para o local foram acionados vários meios de socorro.