Técnicos de Lisboa vão reforçar equipa médico-legal no Funchal

Ontem às 22:10 Facebook

Twitter

Partilhar

O Instituto Nacional de Medicina Legal vai enviar uma equipa do continente para reforçar o gabinete do Funchal, na sequência do acidente com um autocarro turístico, que provocou pelo menos 29 mortos esta quarta-feira.

"O Instituto de Medicina Legal já está a preparar uma equipa que vai de cá para lá, para reforçar o Gabinete Médico-Legal do Funchal", instalado no Hospital dr. Nélio Mendonça, disse à agência Lusa fonte oficial do Ministério da Justiça, sem adiantar quantos profissionais estão em causa.

Fonte oficial do ministério liderado por Francisca Van Dunem informou também que este reforço poderá partir "ainda esta noite".

Vinte e nove pessoas morreram e 27 ficaram feridas, esta quarta-feira, na sequência de um acidente de autocarro no Caniço, Madeira.