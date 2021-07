Rapaz de 12 anos morre em lagoa do Parque do Açude de Pombal

Alexandra Barata Ontem às 21:43 Facebook

Um rapaz de 12 anos morreu, esta tarde, no Parque Verde do Açude, em Pombal, após ter saltado para uma pequena lagoa, formada pelo sistema de retenção de água, proveniente do ​​​​​​​Rio Arunca, que não é considerada zona de banhos.

"O menino saltou para dentro de água e ainda veio ao de cima, uma ou duas vezes, a esbracejar, mas pensavam que estava a brincar. Depois, não veio mais", relata ao JN João Carlos Santos adjunto do comandante dos Bombeiros Voluntários de Pombal (BVP).

A vítima encontrava-se no parque de merendas, localizado na freguesia de Pombal, acompanhado por dois amigos, também menores de idade. Quando foi retirado da água, por um adulto que se apercebeu da situação, já se encontrava "inconsciente e sem sinais de vida".

"Estranho que a água dessa pequena lagoa tivesse alguma profundidade, porque o caudal do rio Arunca é bastante diminuído no verão, pelo que não dá para nadar, nem para mergulhar", comenta João Carlos Santos.

Apesar de esclarecer que não é uma área de banhos, diz ser habitual encontrar pessoas de fora do concelho a refrescarem-se ali no verão, até porque não há nenhuma sinalética a proibi-lo. "O parque é usado para a prática de exercício e tem um parque infantil, mas não tem vigilância, porque nunca foi preciso."

Quando os BVP chegaram ao local, as primeiras manobras de reanimação estavam a ser feitas por um agente da PSP. Depois o jovem foi assistido por um médico e por uma enfermeira da equipa de Suporte Imediato de Vida (SIV), enquanto era transportado para o Hospital de Pombal.

"Deu entrada como ferido grave no hospital, onde foi declarado o óbito", explica o adjunto do comandante dos BVP. "Desconhecemos as causas da morte. Não sabemos se bateu com a cabeça ou se teve algum problema cardíaco", observa.

No local estiveram um médico e uma enfermeira da SIV, duas viaturas com quatro operacionais dos BVP, dois veículos com quatro elementos do INEM e um carro da PSP com dois polícias. O alerta foi dado às 16.50 horas.