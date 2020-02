Mãe de menina esquecida em carrinha escolar: "Ela acorda à noite com pesadelos"

Francisco Pedro Hoje às 19:47 Facebook

Criança de dois anos ficou oito horas em carrinha escolar, sozinha, sem comer nem beber. A mãe fez queixa na GNR e quer agora que se faça justiça. Menina acorda à noite com pesadelos.

"Nunca imaginei que isto pudesse acontecer. Foi negligência atrás de negligência". Lina Pereira ainda não consegue evitar o embargo na voz quando recorda o que se passou com a sua filha, de dois anos. A menina ficou esquecida oito horas na carrinha que a transportava à creche, às portas do Centro Paroquial de Assistência do Juncal (CPAJ), no concelho de Porto de Mós, e a direção da instituição só a informou do sucedido à noite. A mulher fez queixa na GNR e agora só pede que se faça justiça.

O caso passou-se na passada segunda-feira, mas só este sábado foi tornado público pela SIC. Em declarações ao JN, Lina Pereira explicou que a filha seguiu nesse dia na carrinha, com os dois irmãos mais velhos, que foram deixados na escola primária. A pequena Sofia, porém, ficou esquecida na viatura, sentada na cadeira de transporte e presa com o cinto de segurança.

Esteve sozinha das 9 horas às 17 horas, sem comer nem beber

Esteve sozinha das 9 horas às 17 horas, sem comer nem beber, e sem que ninguém na instituição desse por falta dela. Ao final da tarde, foi entregue em casa como se nada se tivesse passado. À mãe, a menina disse apenas ter estado "todo o dia de castigo".

Só à noite a direção do Centro Paroquial se deslocou a casa de Lina para explicar o sucedido, deixando-a incrédula. "Ainda hoje a minha filha acorda com pesadelos e eu dou comigo a imaginar o que ela passou naquelas oito horas", desabafou, acrescentando esperar agora por justiça, por considerar que um caso como este "não pode ficar impune".

O JN tentou obter uma reação do CPAJ, foi informado que iria ser emitido um comunicado.