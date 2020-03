Duas escolas na Amadora fecham após confirmação de Covid-19 em dois alunos

Hoje às 02:29 Facebook

Twitter

Partilhar

A Escola Secundária da Amadora e a Escola Básica 2,3 Roque Gameiro, também naquele concelho, estão encerradas a partir desta segunda-feira e até 20 de março, depois de identificados dois novos casos de coronavírus, anunciou a direção do agrupamento.

Segundo um comunicado assinado pelo delegado de saúde do Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) da Amadora e pelo diretor do Agrupamento de Escolas Pioneiros da Aviação Portuguesa, divulgado à comunidade escolar no domingo à noite, foram identificados dois novos casos positivos de coronavírus: um aluno na Escola Básica Roque Gameiro e outro na Escola Secundária da Amadora.

"Em face da situação epidemiológica e com o objetivo de contenção, determina-se o encerramento das duas escolas e o consequente isolamento social profilático voluntário de toda a comunidade escolar, por um período de 14 dias", lê-se no comunicado.

Na quarta-feira, foi confirmada a infeção por coronavírus de uma professora da Escola Básica 2,3 Roque Gameiro, obrigando a colocar em isolamento cinco turmas da escola básica e uma da Escola Secundária da Amadora.

A Unidade de Saúde Pública do ACES Amadora vai acompanhar o estado de saúde de toda a comunidade escolar, sendo o acompanhamento garantido por telemedicina.

Portugal regista 31 casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus, que causa a doença Covid-19. Estão sob vigilância das autoridades de saúde 447 pessoas por contactos com infetados.

Todos os pacientes com o novo coronavírus estão hospitalizados.

A epidemia de Covid-19 foi detetada em dezembro, na China, e já provocou cerca de 3800 mortos entre mais de 109 mil pessoas infetadas numa centena de países e territórios. Das pessoas infetadas, cerca de 60 mil já recuperaram.