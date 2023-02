Incêndio na Academia Militar provoca 15 feridos por inalação de fumos

Um incêndio na Academia Militar da Amadora, no distrito de Lisboa, fez esta segunda-feira 15 feridos ligeiros por inalação de fumos, disse à agência Lusa fonte do Comando Sub-regional da Grande Lisboa da Proteção Civil.

Um incêndio deflagrou na Academia Militar, na Amadora, na tarde desta segunda-feira e provocou 15 feridos por inalação de fumos. As vítimas, militares do Exército, sofreram intoxicação por monóxido de carbono quando tentaram apagar com extintores o incêndio que deflagrou numa cama dentro de uma camarata.

O alerta foi dado às 14.28 horas e ao local acorreram os bombeiros voluntários da Amadora que conseguiram extinguir as chamas no espaço de dez minutos. As vítimas foram transportadas para vários hospitais de Lisboa.

PUB

A Polícia Judiciária Militar vai investigar as causas do incêndio que provocou danos na parede onde a cama que ardeu se encontrava. Estiveram empenhados no teatro de operações 20 bombeiros apoiados por oito veículos.