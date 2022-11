Pescador desaparece no mar após cair na Boca do Inferno

JN/Agências Ontem às 23:53 Facebook

Twitter

Partilhar

Um pescador de 49 anos desapareceu, esta quarta-feira, no mar após ter caído enquanto pescava na zona da Boca do Inferno, no concelho de Cascais (Lisboa), confirmou a Autoridade Marítima Nacional (AMN).

De acordo com a AMN, o alerta para o incidente foi dado às 20:11, tendo sido ativados de imediato para o local elementos do Comando-local da Polícia Marítima de Cascais e da Estação Salva-vidas de Cascais, bem como elementos dos Bombeiros Voluntários de Cascais e dos Bombeiros Voluntários de Alcabideche, para efetuar trabalhos de busca.

"As buscas foram interrompidas ao final da noite, sem que se tivesse encontrado a vítima, e serão retomadas amanhã de manhã", indica a AMN em comunicado.

PUB

"Nas operações de busca estiveram empenhados, por via marítima, uma embarcação da Estação Salva-vidas de Cascais e, por terra, elementos da Polícia Marítima, dos Bombeiros Voluntários de Cascais e de Alcabideche, apoiados por um drone", acrescenta.

As autoridades adiantam ainda que, "segundo informação revelada por populares que se encontravam no local, a vítima terá caído à água após uma discussão com outra pessoa, tendo sido identificado e detido um homem por suspeitas de estar envolvido na queda".

A AMN refere também que os familiares da vítima estão a receber apoio psicológico e que o Ministério Público e a Polícia Judiciária (PJ) já foram contactados.

A PJ já se deslocou ao local para "efetuar as devidas diligências".