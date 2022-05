Bombeiros assistem sete pessoas em foco de incêndio num hotel de Lisboa

JN/Agências Hoje às 09:05 Facebook

Sete pessoas foram assistidas devido a inalação de fumos na sequência de um foco de incêndio no My Story Hotel Rossio, em Lisboa, disse à Lusa fonte do Regimentos Sapadores de Bombeiros.

"O alerta para o incêndio foi dado às 6.49 horas, tendo o mesmo sido dado como extinto às 6.56 horas. Sete pessoas foram assistidas no local por inalação de fumos", disse.

A mesma fonte adiantou cerca das 8.30 que o rescaldo do incêndio já estava feito, aguardando-se uma equipa da EDP.

Contactada pela Lusa às 9.30 horas, fonte dos Sapadores adiantou que o incêndio, que terá tido origem num quadro elétrico, causou danos apenas no hall de entrada do hotel.

No local estiveram 33 elementos do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa, apoiados por 11 veículos.