Escalou estrutura no Aeroporto de Lisboa e caiu de uma altura de quatro metros

Um homem, que não foi ainda identificado, caiu de uma altura de quatro metros depois de ter escalado uma estrutura no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa.

Segundo apurou o JN junto do Comando Metropolitano da PSP de Lisboa, a situação ocorreu pelas 8. 18 horas desta quinta-feira. O homem, que "não estaria bem psicologicamente", segundo a Polícia, escalou a estrutura e foi aconselhado a descer. Ao aceitar, por volta das 9.01 horas, o homem iniciou a descida, tendo caído no solo quando estava a cerca de quatro metros do solo.

Os Bombeiros Sapadores de Lisboa foram chamados ao local e assistiram o homem, que foi transportado pelas 9.25 horas para o Hospital de Santa Maria. Não é conhecido o estado da vítima.

No local estiveram o INEM, a PSP e quatro viaturas dos Bombeiros Sapadores de Lisboa.