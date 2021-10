Hospital de Vila Franca de Xira tem doentes internados na garagem

JN Hoje às 20:58 Facebook

A Ordem dos Médicos e o Sindicato Independente dos Médicos denunciaram esta segunda-feira que o Hospital de Vila Franca de Xira tem doentes acamados no espaço que servia de parque de estacionamento.

Também os testes à covid-19 estão a ser feitos num contentor situado num parque de estacionamento subterrâneo, refere o semanário regional O Mirante.

"Nos últimos seis meses começámos a ter pedidos de escusa de responsabilidade por parte dos médicos e relatos de situações de insuficiência de serviços e escalas a que não estávamos habituados a ver neste hospital. Esta visita deixou-nos muito preocupados", lamentou Alexandre Valentim Lourenço da secção sul da Ordem dos Médicos.

O dirigente diz-se preocupado por ter visto "muitos doentes internados na garagem do hospital" e onde as condições são "penosas" para quem lá está internado e trabalha. "A garagem foi transformada no tempo da covid, mas como continua a ser necessária por falta de camas continua em funcionamento", critica.

O Hospital, gerido pelo Estado, não nega o internamento de doentes no parque de estacionamento contíguo ao serviço de urgência devido a "constrangimentos de espaço e dificuldades de gestão de camas" e que o conselho de administração está a tentar requalificar o espaço.

"Em articulação com a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo e com a empresa gestora do edifício estão a ser tomadas medidas de forma a melhorar as condições de segurança clínica, quer para os profissionais de saúde quer para os doentes desse espaço de internamento para dignificar o atendimento prestado aos doentes", explica a unidade de saúde a O Mirante.