Um choque em cadeia com pelo menos 11 viaturas motivou o corte da Autoestrada 6 (A6), em Elvas. Pelo menos 16 pessoas sofreram ferimentos.

Segundo fonte do CDOS de Portalegre, o acidente envolveu cinco pesados e seis ligeiros. Registado às 7.54 horas, terá causado pelo menos 16 feridos, 15 espanhóis e um português. Fonte do INEM adiantou à agência Lusa que os 15 feridos de nacionalidade espanhola foram encaminhados para o hospital de Badajoz (Espanha) e que o único sinistrado português recusou transporte para uma unidade de saúde. Os feridos têm idades entre os 24 e 56 anos, indicou a mesma fonte.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Portalegre disse ao JN que o acidente ocorreu ao quilómetro 156 da A6 no sentido Caia-Elvas e que o alerta foi dado às 7.54 horas. O trânsito continuava cortado, cerca das 10:30, no sentido Badajoz-Elvas, até ao nó de Elvas da A6.

As operações de socorro mobilizaram vários meios do INEM, bombeiros de Elvas, GNR e de autoridades espanholas.

O comandante dos Bombeiros Voluntários de Elvas, Tiago Bugio, admitiu que a causa do acidente possa ter sido a fraca visibilidade devido ao nevoeiro. "Havia fraca visibilidade na altura" do acidente, devido ao "nevoeiro cerrado" na zona entre a fronteira do Caia e a cidade de Elvas, no distrito de Portalegre, disse Tiago Bugio, em declarações à agência Lusa.