Morreu a mulher mais velha de Portugal

José Ricardo Ferreira e António Orlando Hoje às 17:12 Facebook

Twitter

Partilhar

Isabel Gomes Sarmento tinha 112 anos e faleceu no Hospital de Amarante. Funeral decorre amanhã em Moimenta da Beira

A mulher mais idosa de Portugal morreu esta quinta-feira no Hospital de Amarante, onde estava internada desde segunda-feira devido a um acidente vascular cerebral (AVC). Isabel Gomes Sarmento tinha 112 anos, feitos no passado dia 27 de dezembro, dia em que o JN a visitou para ouvir a sua longa história de vida.

Isabel vivia alternadamente entre as casas de duas da filhas, em Amarante, onde nos recebeu, e Moimenta da Beira, onde cresceu, depois de ter nascido em 1910 no Acre, no noroeste da floresta amazónica, no Brasil, para onde tinham emigrado os pais, naturais de Vila da Rua, uma freguesia de Moimenta da Beira. Será no cemitério de Vila da Rua que vai decorrer hoje, às 15 horas, o funeral de Isabel, que tinha cidadania portuguesa.

PUB

No último aniversário, a idosa bebeu um cálice de vinho do Porto, um néctar que apreciava e que durante muito tempo bebeu com regularidade, contou a filha Maria Gorete, de 75 anos. Na altura dizia que se sentia bem. Escapou à covid-19 e a outras pandemias e passou pelas duas grandes guerras, da mesma forma que passou por diversos regimes políticos. Como o JN escreveu na altura, era uma testemunha rara da História.