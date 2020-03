Lousada encerra edifícios municipais e cancela feira e outros eventos

Fernanda Pinto Hoje às 08:02 Facebook

A Câmara de Lousada anunciou, esta madrugada, "medidas excecionais", preventivas e temporárias mas sem fim determinado, que visam "evitar a transmissão da doença na comunidade".

A decisão da autarquia surgiu horas depois de a Direção-Geral de Saúde ter decretado o encerramento de todas as escolas, públicas e privadas, dos concelhos de Lousada e Felgueiras, assim como a suspensão de atividade dos ginásios, bibliotecas, piscinas, espaços para eventos e cinemas, para conter o foco de COVID-19 que afeta aquela região

Segundo um comunicado da Câmara de Lousada, serão encerrados todos os edifícios municipais de acesso ao público, exceto os Paços do Concelho e os serviços técnicos, sendo que os serviços que se mantêm abertos devem ser procurados apenas em "situações urgentes", devendo-se privilegiar o contacto via telefone ou email. A feira municipal prevista para hoje (9 de março) foi cancelada.

A Autarquia decretou ainda o cancelamento de vários eventos previstos para os próximos dias que "congreguem um elevado número de pessoas". Entre eles estão o Festival das Camélias e todas as iniciativas associadas, as atividades dos Movimentos Seniores e do Plantar Lousada, o Ciência no Parque, o Diabetes em Movimento e vários eventos desportivos. "Devem evitar-se deslocações desnecessárias e participar em reuniões com elevado número de pessoas", explica o documento assinado pelo presidente da Câmara, Pedro Machado, que apela ao comportamento "sereno e responsável".

A Câmara de Lousada pede ainda aos munícipes que sigam as recomendações da DGS, desde os cuidados de higiene ao evitar cumprimentar, beijar e abraçar outras pessoas, mantendo um metro de distância. "Caso surjam sintomas - febre, tosse, dor de garganta, dores musculares, dor no peito, dores articulares ou diarreia -, deverão, de imediato, contactar a linha SNS 24 - 808 24 24 24", apela o Município, que se mantém em contacto com as autoridades de saúde e "veiculará eventuais alterações/revisões ou medidas complementares que venham a ser adotadas em função da evolução da situação".

O aumento dos doentes infetados com o novo coronavírus na Região Norte levou a DGS a mandar encerrar todas as escolas públicas e privadas dos concelhos de Felgueiras e Lousada, já que 19 dos 23 doentes infetados no Norte (até ontem) são daquela região. Aconselhou ainda os munícipes a evitar deslocações desnecessárias e reuniões com muita gente.

Estas medidas nos dois concelhos vão ter implicações na vida de mais de 100 mil pessoas.