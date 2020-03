Coronavírus isola 100 mil em Lousada e Felgueiras

Inês Schreck com A.S.R. Hoje às 00:49 Facebook

Aumento de doentes com Covid-19 no Norte leva autoridades a tomar medidas com impacto em mais de 100 mil pessoas. Hospitais de S. João e Pedro Hispano não cumpriram proibição de visitas. Já há 31 infetados.

O aumento dos doentes infetados com o novo coronavírus na Região Norte levou a Direção-Geral da Saúde (DGS) a mandar encerrar todas as escolas públicas e privadas dos concelhos de Felgueiras e Lousada. A DGS explica que 19 dos 23 doentes infetados no Norte (são 31 no total do país) são daquela região e, para conter a transmissão da doença, decidiu ainda fechar os ginásios, bibliotecas, piscinas, espaços para eventos e cinemas. Os munícipes estão a ser aconselhados a evitar deslocações desnecessárias e reuniões com muita gente. Medidas que terão implicações na vida de mais de 100 mil pessoas.

Em comunicado, enviado já depois das 22 horas de domingo, a DGS afirma que "a evidência apoia o fecho preventivo de todas as escolas" porque os estudos comprovam que, em situação de epidemia, o fecho preventivo é mais eficaz do que o reativo. "A medida é temporária e durará até ser levantado o encerramento por parte das Autoridades de Saúde".

A Região Norte concentra 23 dos 31 casos de Covid-19 do país, a maioria (19) com ligação a Felgueiras e Lousada. O surto terá tido início em funcionários regressados de Milão que trabalham na fábrica de calçado de Lousada encerrada desde quinta-feira. A DGS acrescentou que na região há 296 pessoas em isolamento profilático e vigilância ativa, 21 à espera de resultados.

A hora tardia do comunicado da DGS poderá dificultar a sua aplicação prática já esta segunda-feira. Foi o que aconteceu com a decisão, anunciada, sábado à noite, de proibir as visitas aos hospitais, lares e prisões da Região Norte.

Domingo, houve hospitais como o S. João, no Porto, e o Pedro Hispano, em Matosinhos, que não acataram a decisão e permitiram entradas, ainda que com algumas limitações. Contudo, as exceções acabaram: no S. João não há visitas a partir de hoje. Nas prisões gerou-se confusão sobre a abrangência da medida e houve visitas durante a manhã, antes dos serviços prisionais fazerem esclarecimentos.

Aulas à distância

À noite, o S. João enviou ao JN uma nova norma interna que proíbe todas as visitas a partir de hoje. Além disso, suspende as aulas que envolvam doentes e profissionais de saúde dentro e fora do hospital e recomenda à Faculdade de Medicina do Porto a suspensão das aulas e a opção pelo ensino à distância.

Questionada sobre as instruções dadas aos hospitais e eventuais exceções, a DGS explicou que a decisão é tomada "caso a caso por determinação da autoridade de saúde territorialmente competente", um entendimento diferente do que saiu da conferência de imprensa de sábado.

As medidas visam conter a disseminação do novo coronavírus, que já infetou 31 pessoas, dez só no domingo, o número mais alto num dia. O surto chegou ao Sul, obrigando a encerrar uma Secundária no Algarve, com cerca de 800 alunos. Em causa uma aluna regressada de Itália e que recebeu indicação da linha SNS24 para fazer a vida normal, descreve o agrupamento da Secundária Manuel Teixeira Gomes, em Portimão.